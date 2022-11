Gol storico col Senegal per Koulibaly: il Napoli lo applaude sui social

Un gol liberatorio per il difensore che l'estate scorsa ha lasciato la Serie A per accasarsi al Chelsea in Premier League.

Kalidou Koulibaly ha segnato il suo primo gol in nazionale nella partita del Senegal contro l'Ecuador concedendo la vittoria alla sua Nazionale per 2-1 e conseguentemente anche il passaggio agli ottavi di finale. Un gol liberatorio per il difensore che l'estate scorsa ha lasciato la Serie A per accasarsi al Chelsea in Premier League. Il Napoli però non si è scordato del suo ex centrale e sui social, condividendo la foto twittata dalla federazione senegalese, ha applaudito alla rete del difensore facendo il pieno di like e di reazioni positive da parte dei tifosi azzurri.