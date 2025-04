Foto Hamsik ricorda Coppa Italia vinta a Napoli: scatto social in stile Studio Ghibli

Marek Hamsik ha trascorso più di undici stagioni con la maglia del Napoli e, come detto da lui stesso, porterà l'azzurro sempre nel cuore. Oggi l'ex capitano, in una story sul suo profilo Instagram, ha commemorato la vittoria della Coppa Italia nel 2012 con uno scatto in stile Studio Ghibli, utilizzato di frequente sui social nell'ultimo periodo. Di seguito la foto.