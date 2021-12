Canale8, Mele: "Ko con lo Spezia tristemente coerente col flop col Verona di maggio"

Silver Mele, volto di Canale 8, ha commentato sui propri canali social la deludente sconfitta con lo Spezia: "La gestione e l’approccio della sfida allo Spezia, che nemmeno sa come è riuscito a portarla a casa, è da suicidio perfetto. Il Napoli ha peccato di presunzione, tenendo bassissimo, compassato, prevedibile il ritmo nell’avvio troppo frivolo. Colpevolmente certo che in nome di qualità e blasone sarebbe venuto fuori l’episodio del gol. Si è preso atto delle difficoltà solo nella ripresa, a senso unico ma a secco di colpi.

Spalletti rinuncia troppo presto a Mertens e Zielinski e il finale ha poco peso in personalità. E anche scarsa decisione quando a Lozano capita la palla per evitare quantomeno la sconfitta. Deludente il Napoli, piena d’ardore la serata che a Mario Rui costerà anche l’assenza con la Juve alla ripresa. In uno scenario di classifica stravolto rispetto a qualche settimana fa. Natale amaro e chiusura d’anno difficile da accettare. Ma anche tristemente coerente col flop di fine maggio col Verona".