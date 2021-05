ESPN su Juve-Inter: "Una rapina calcistica da parte dei salvatori del calcio"

Gli episodi in Juventus-Inter trovano risonanza anche in Sudamerica. Richard Mendez, giornalista di ESPN, sui propri social non ha usato mezze misure per descrivere il calcio di rigore con cui nel finale i bianconeri hanno vinto la partita; “Il rigore scandaloso per la Juventus contro l'Inter fa parte di quelle rapine calcistiche per una squadra che deve assolutamente andare in Champions League. Le cose devono essere guadagnate. A proposito, la Juventus è un altro dei ‘salvatori del calcio’ nella Superlega europea".

El escandaloso penal para la Juventus contra el Inter es parte de esos atracos al fútbol para un equipo que si o si quieren en Champions. Las cosas hay que ganárselas. Por cierto Juventus es otro de los “salvadores del fútbol” en la SuperLigaEuropea — Richard Mendez (@RichardMendezTV) May 15, 2021