Il Roma, Scotto: "Amarezza e rabbia nelle parole di Spalletti. L'addio non fa male solo a lui"

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato su Twitter il pareggio del Napoli a Bologna: "Non è facile mantenere la concentrazione dopo quasi un mese di festeggiamenti e le voci sul futuro dell'allenatore e del ds. Il Napoli non si toglie lo 'sfizio' del record di punti, ma all'epoca era un'altra storia. Giusto dare spazio a chi ha giocato meno, e molte "riserve" hanno fatto vedere cose buone. Osimhen si prende il titolo di capocannoniere e centra un altro obiettivo. Amarezza e anche un po' di rabbia nelle parole di Spalletti. Un addio che non fa solo male a lui".