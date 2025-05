Lobotka, recupero-lampo! Test positivo alla vigilia: la scelta di Conte per Napoli-Genoa

Antonio Conte ha praticamente sciolto ogni dubbio in vista del match di questa sera contro il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona. L’unica incertezza riguardava Stanislav Lobotka, uscito malconcio otto giorni fa contro il Lecce per un trauma alla caviglia destra. Tuttavia, le sensazioni sono positive.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco si è allenato con il gruppo nella giornata di ieri e ha superato i primi test fisici in vista di un possibile impiego. L’ultima verifica è in programma questa mattina, ma salvo sorprese sarà lui a guidare la mediana azzurra fin dal primo minuto.

Conte, in conferenza stampa, ha confermato quanto tenga alla presenza dell’ex Celta: "Non vorrei rinunciarci", ha dichiarato. Se però nelle prossime ore dovessero sorgere complicazioni, sarà pronto Gilmour a prendere le redini del centrocampo dal primo minuto.