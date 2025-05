Ziliani: "Conte reinterpreta il Califfo: sta vincendo lo scudetto in preda a un'invincibile malinconia"

vedi letture

Antonio Conte non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, il tecnico del Napoli è concentrato al massimo sulle ultime tre gare di campionato che potrebbero regalare agli azzurri il quarto scudetto.

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano commenta così su X: "Non ci resta che ridere. Antonio Conte reinterpreta il Califfo, gli strambi cambi di Tudor e Papa Leone 14° giocatore della Roma. Lo strano caso dell'allenatore del Napoli che sta vincendo uno scudetto in preda a una invincibile malinconia che nemmeno la musica sembra in grado di lenire.

1) È ufficiale: Califano l'aveva scritta per Antonio Conte.

2) Fanno discutere alla Juve i cambi di Adzic e Conceição subito cambiati.

3) Leone o lupacchiotto?

4) Intanto a Napoli la scarsa empatia tra presidente e allenatore continua".