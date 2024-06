Il Roma, Scotto: "Conte non è a Napoli, bisogna attendere un po' per l'annuncio"

La conferma arriva dal giornalista del Roma, Giovanni Scotto che scrive su X

Antonio Conte, nonostante quanto circolato in mattinata su alcuni media, non si trova a Napoli ed arriverà solo nei prossimi giorni. La conferma arriva dal giornalista del Roma, Giovanni Scotto che scrive su X: "Clessidre, indici, freccette con "soon" vari ormai sono in esaurimento, ma per l'annuncio di Conte occorrerà aspettare ancora. Nessun ostacolo e niente colpi di scena improvvisi. Le tempistiche sono per metà settimana. Annuncio e presentazione a stretto giro, ma oggi Conte non è a Napoli".