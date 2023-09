Rai, Perillo boccia l’ipotesi Conte: “La soluzione migliore è un'altra"

Antonello Perillo, giornalista della Rai, sui propri canali social commenta così le voci sul possibile esonero di Rudi Garcia

Antonello Perillo, giornalista della Rai, sui propri canali social commenta così le voci sul possibile esonero di Rudi Garcia: “Molti prevedono il licenziamento di Garcia qualora il Napoli dovesse farsi male contro Braga e Bologna. Tanti, compresi autorevoli opinionisti come Antonio Cassano, vedono inoltre Antonio Conte come la soluzione di tutti i problemi in casa azzurra. Dappertutto oggi si vede il suo nome accostato a quello del club campione d’Italia.

Aldilà del fatto che bisogna dare ancora un po’ di tempo a Garcia prima di arrivare a soluzioni radicali, ragionerei comunque su un aspetto: Conte è un grandissimo allenatore, ma gioca con la difesa a tre, privilegiando il 3-5-2. Il Napoli dovrebbe stravolgere i meccanismi di gioco di Spalletti. Oltretutto in difesa, messa da tutti pesantemente sotto accusa, servirebbero (a mercato chiuso…) uno o meglio ancora due nuovi centrali di livello per arrivarne a 5 o 6 in totale, visti gli impegni in campionato e in Europa. Per non parlare della posizione tattica di Kvaratskhelia e del neo arrivato Lindstrom, tutta da scoprire nel 3-5-2. Insomma, quella di Conte era una strada da seguire semmai a giugno, non certo adesso. La soluzione migliore è continuare con Garcia, anche se tante sue scelte mi hanno sconcertato.

La speranza per chi ama i colori azzurri è che si registri una difesa che non può giocare così alta senza un Kim, che Lobotka venga rimesso lì dove si era distinto tra i migliori registi d’Europa e che si limitino i lanci lunghi che hanno finito per isolare Kvara e soprattutto Osimhen dal vivo del gioco. A proposito dei due assi del Napoli: nessuno mi toglie dalla testa che un adeguamento dei rispettivi contratti -rinnovi non dovuti ma da tutti previsti dopo la loro straordinaria esplosione nello scorso anno calcistico- sarebbe un bel ricostituente e aiuterebbe lo stesso Garcia a far ripartire la macchina con grande slancio”.