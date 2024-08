Relevo - Ai dettagli per Brescianini, fiducia per Gilmour: Napoli prepara il doppio colpo

Il Napoli spinge per un doppio rinforzo a centrocampo. La conferma arriva da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, che su X scrive: "Napoli e Frosinone sono ai dettagli finali per Marco Brescianini. Ancora leggera distanza per Billy Gilmour. Il Brighton chiede una cifra intorno ai 20M€ bonus compresi mentre il Napoli vorrebbe restare sui 15M€ totali. La trattativa prosegue con fiducia. Fondamentali le partenze di Gianluca Gaetano e Jens Cajuste per sbloccare il doppio affare in entrata",