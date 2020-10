Rtl, Giuliani: “Giocare Juve-Napoli è ridicolo, il protocollo non regge”

Dopo Zielinski ed Elmas nel Napoli, anche nella Juventus si sono riscontrati dei positivi al Covid-19, anche se nel caso dei bianconeri non si tratta di calciatori. Disputare o no l'incontro di domani sera tra Juve e Napoli è diventato grande tema di dibattito sui social, il giornalista di Rtl, Fulvio Giuliani commenta così su Twitter: "Possiamo dirlo che giocare domani è ridicolo?! O è vietato, perché altrimenti in Lega si adirano?! Napoli, Juventus, non me ne frega nulla. Non c’è alcuna certezza, non è calcio. Non è partitissima. Così, il protocollo non regge, ma tutti muti".

