RTL, Giuliani: “Qualificazione buttata, forse Gattuso si salva”

Al termine del successo per 2-1 del Napoli sul Granada, che non è bastato per passare il turno e compiere la rimonta, il giornalista di Rtl, Fulvio Giuliani, ha commentato Napoli-Granada 2-1, una vittoria inutile per i partenopei che stasera hanno detto addio all'Europa League: “Qualificazione buttata via, per allucinanti disattenzioni difensive. Qualche segnale di vita, stasera. Ritrovato Ghoulam. Forse Gattuso si salva, ma il senso di precarietà è assoluto”.

