Sportitalia, Palmeri fa discutere sui social: “Rigore Napoli un mah, per non dire che non c’è!”

vedi letture

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha commentato su X la vittoria del Napoli a Empoli soffermandosi sul calcio di rigore concesso a Politano: "È un grande mah il rigore del Napoli. Per non dire che non è rigore. Sicuramente è in contraddizione con quanto ci ha appena detto Rocchi, che i rigori devono essere per falli chiari e certi".