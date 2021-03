SSC Napoli in memoria delle vittime per Covid: "Non vi dimenticheremo mai"

"Non dimenticheremo mai chi ci ha lasciato. Torneremo insieme per ricordarvi". Questo il messaggio del Napoli per ricordare le vittime di Covid nella Giornata Nazionale in Memoria dei deceduti per il Covid. Ecco il post:

Non dimenticheremo mai chi ci ha lasciato.

Torneremo insieme per ricordarvi 🙏 #18Marzo#GiornataNazionaleVittimeCovid19 pic.twitter.com/U7LxFuAnab — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 18, 2021