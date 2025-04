Ufficiale SSC Napoli, trionfa Raspadori: eletto Player of the Month di Marzo

Giacomo Raspadori eletto Player of the Month di Marzo dai tifosi del Napoli. Lo si apprende alla nota pubblicata dalla SSC Napoli sul proprio sito ufficiale: "Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese. A Marzo Raspadori ha segnato nella partita interna contro la Fiorentina, raggiungendo il traguardo delle 100 presenze in maglia azzurra e disputando ottime gare", si legge.