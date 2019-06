I tifosi juventini furiosi sui social: "Maurizio Sarri non è il mio allenatore"

"Maurizio Sarri non è il mio allenatore". La maggior parte dei tifosi della Juventus, almeno sui social, non ha preso bene l'ufficialità del nuovo tecnico bianconero. Tanti, dunque, i commenti polemici dei sostenitori della 'Vecchia Signora' al tweet che annuncia l'accordo con l'ex Napoli e Chelsea. Da "Sarri non è il mio allenatore", appunto, a "L'avvocato non l'avrebbe mai permesso", passando per chi invoca o ironizza sul sogno Pep Guardiola e chi invece accusa il tecnico napoletano di non rispecchiare minimamente lo stile Juventus. A Sarri, dunque, va subito il compito di trasformare presto questo grande scetticismo in applausi convinti sul campo.