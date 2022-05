Il fratello di Rabiot sbotta sui social: "InterCorruzione VAR batte Juventus"

Vena polemica in casa Rabiot dopo la sconfitta della Juventus in finale di Coppa Italia contro l'Inter.

Vena polemica in casa Rabiot dopo la sconfitta della Juventus in finale di Coppa Italia contro l'Inter. James, fratello di Adrien, ha infatti attaccato duramente la società nerazzurra e la squadra arbitrale guidata da Valeri: "InterCorruzione VAR-Juventus 4-2 - si legge in una stories su Instagram - grazie VAR e grazie arbitro".