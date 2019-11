"Il Napoli ed i napoletani, insieme, sono unici", il bellissimo messaggio di Inler sui Social

L'ex centrocampista del Napoli, Gokhan Inler ha lasciato un bellissimo messaggio su Instagram sul difficile momento che sta attraversando il Napoli: "È da anni che non c’era un momento così difficile come questo, ma sono sicuro che tutti uniti, calciatori, società e tifosi potranno far tornare la serenità ed il Napoli agli alti livelli che ci ha dimostrato in questi anni. Il Napoli ed i napoletani, insieme, sono unici e quando sono uniti non c’è avversità che li possa fermare. Mi sento Napoletano, una città che mi ha dato tanto, sentirsi napoletano è meraviglioso Tifoso ancor di più F O R Z A R A G A Z Z I, F O R Z A N A P O L I"