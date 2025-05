Il Napoli ringrazia l'Inter: "E' stata una corsa avvincente. In bocca al lupo per la Champions!"

Ieri l'Inter, dopo la vittoria dello Scudetto del Napoli, aveva scritto un post sui social congratulandosi col club azzurro. Il Napoli ringrazia e risponde: "I grandi successi si misurano anche dal valore degli avversari. E' stata una corsa avvincente. Un grande in bocca al lupo per la prossima settimana", il messaggio del club azzurro su X.

