Il Sindaco Manfredi dopo la festa scudetto: "Grazie ai cittadini per la passione e per la civiltà"

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha postato su Instagram un messaggio all'indomani della festa scudetto che ha coinvolto diverse piazze nella giornata di domenica: "Grazie ai napoletani e a tutti i cittadini dell’area metropolitana di Napoli. Grazie a chi vive qui e a chi è venuto da lontano. Per la passione. Per la gioia. Per la civiltà".