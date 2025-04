Il sogno è vicino, Simeone ci crede: "Tutti insieme, fino all’ultimo minuto!"

Il Napoli è di nuovo primo in classifica! Gli azzurri, dopo aver battuto ieri il Monza avevano agganciato l'Inter in vetta e grazie al ko dei nerazzurri a Bologna conservano il primato in coabitazione.

Al termine del match vinto nel recupero dal Bologna, l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha pubblicato un post su Instagram: "Tutti insieme, fino all’ultimo minuto!".