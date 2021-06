Inghilterra-Croazia, Ziliani: "Tragico inizio di Orsato, Modric lo sommerge di vaffa"

Inghilterra e Croazia sono in campo per la prima giornata del gruppo C degli Europei. Euro 2020 non inizia nei migliori dei modi per l'arbitro italiano della gara, Daniele Orsato, il giornalista Paolo Ziliani scrive su Twitter: "Tragico inizio di Euro 2020 di Orsato che al pronti-via, con Modric che palla al piede sta entrando in area, tocca la palla invalidando una potenziale occasione da gol per la rabbia del croato, che lo sommerge di vaffa".

