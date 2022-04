Insigne ci crede ancora: "Non si deve e non si può mollare!"

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, non si fa abbattere dalla sconfitta interna contro la Fiorentina e manda un messaggio a tutta la squadra.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, non si fa abbattere dalla sconfitta interna contro la Fiorentina e manda un messaggio a tutta la squadra su Instagram: "Non si deve e non si può mollare! Forna Napoli Sempre". Sei ultime gare tutte da vincere per gli azzurri e tenere acceso il sogno scudetto.