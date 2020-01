Insigne, il fratello sui social: "Continua a lottare, perchè tu la ami!"

Prestazione importante, quella messa in campo ieri da Lorenzo Insigne, premiato da tutti come uno dei migliori in campo della sfida contro la Lazio.

Dopo critiche e polemiche, il talento di Frattamaggiore ieri si è ripreso l'applauso del pubblico, concesso con convinzione al momento del cambio. Ad esultare sui social anche il fratello Marco con un post su Instagram: "Continua a lottare, perché tu puoi, perché tu la ami! Complimenti a tutti, grande mister!". Visualizza questo post su Instagram • Continua a lottare, perché tu PUOI , perché tu la AMI Complimenti a tutti 🙏 GRANDE MISTER 🙏 #forzanapolisempre Un post condiviso da Marco insigne ️ (@marcoinsigne_mi) in data: 21 Gen 2020 alle ore 1:49 PST