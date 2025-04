Inter ko, Biasin: “Stanchi! Ma guai a fare tragedie, è lunga!”

vedi letture

L'Inter cade a Bologna e perde la testa solitaria della classifica. La squadra di Inzaghi gioca un partita nervosa e negli ultimi minuti prova a portare a casa un punto, ma la sforbiciata di Orsolini rovina i piani dei nerazzurri e regala una vittoria meritata ai ragazzi di Italiano.

Al termine del match, il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin, commenta così su X: "Un gran gol di Orsolini (complice un errore di Bisseck) decide una partita equilibrata e tecnicamente non bellissima. A prescindere, la stanchezza dell’Inter si è vista tutta e dopo il match di mercoledì non poteva essere altrimenti. Le sconfitte sono dolorose ma in una stagione come questa fanno parte del gioco. Guai a fare tragedie, la strada è ancora lunga".