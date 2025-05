Jesus rinnova: "Napoli casa, è una parte di me! Non vedo l'ora di ricominciare"

vedi letture

Juan Jesus resta al Napoli per un'altra stagione. Oggi l'annuncio ufficiale del club. Sui social il difensore brasiliano ha esultato commentando la notizia. "Sono felice e orgoglioso di continuare a vestire questa maglia. Napoli è diventata casa, una parte di me. Qui ho trovato una squadra, una famiglia, un popolo che vive il calcio con il cuore. Voglio ringraziare la società per la fiducia, il direttore per la stima e la chiarezza, e soprattutto il mister Conte e tutto il suo staff per l’energia, la mentalità e la voglia di costruire qualcosa di importante.



Grazie ai miei compagni per il cammino condiviso e a voi tifosi… che ogni giorno ci fate sentire cosa vuol dire rappresentare questi colori. Il vostro affetto si sente, sempre. Non vedo l’ora di ricominciare. Di lottare, sudare, dare tutto. Perché rappresentare il Napoli è un onore, e farlo ancora per un altro anno è una gioia immensa. Ci vediamo presto. Forza Napoli, sempre".