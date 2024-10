Juan Jesus si gode la pausa: "In montagna coi bimbi ho trovato pura felicità"

I campionati di calcio si fermano e riprenderanno tra due settimane per permettere lo svolgimento delle competizioni con le nazionali. Così Juan Jesus, difensore nel Napoli, non essendo nel giro della selezione brasiliana si gode la pausa ed i giorni di riposo concessi da Conte per ricaricare le batterie in montagna. Sul suo profilo Instagram il centrale azzurro ha scritto: "In montagna con i bimbi ho trovato pura felicità: aria fresca, panorami mozzafiato e momenti indimenticabili. Questa esperienza mi ha ricordato l’importanza di dedicare tempo a chi ami".