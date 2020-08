"Juve, un 11 da 150mln in vendita", Ziliani contro Gazzetta: "Come no, con le mirabilie bianconere in Europa..."

Nella sua edizione online La Gazzetta dello Sport si è soffermato sulle uscite che sta programmando la Juventus, scrivendo un articolo con questo titolo: "Juve, c'è una squadra in vendita: un 11 da oltre 150 miloni". Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani, tramite Twitter, ha commentato così la notizia: "Come no! L’Europa ha ancora negli occhi le mirabilie compiute dai bianconeri, quindi c’è la fila per comprare De Sciglio, Danilo, Rabiot, Ramsey e Higuain accollandosi i loro ingaggi lunari. Se Sturaro ha fruttato 18 milioni, con questi 11 minimo minimo ne porti a casa 220".