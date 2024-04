“KimOut”, “Sei un pacco”, “Ci hai affossato la stagione”, tifosi Bayern infuriati sui social

Semifinale di Champions League da dimenticare per Kim Minjae.

Semifinale di Champions League da dimenticare per Kim Minjae. L'ex difensore del Napoli è stato il protagonista in negativo di Bayern Monaco-Real Madrid, prima uno svarione sulla rete del vantaggio di Vinicius e poi il fallo da rigore che ha propiziato il 2-2 finale. Al termine della semifinale d'andata sui social del Bayern e su quelli del coreano si sono scatenati i tifosi bavaresi con migliaia di commenti ed insulti in pochi minuti verso Kim.