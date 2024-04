Disastro Kim: affonda un ottimo Bayern regalando due gol al Real ed è 2-2

All'Allianz Arena termina 2-2 la semifinale d'andata di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid.

All'Allianz Arena termina 2-2 la semifinale d'andata di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. Dopo un dominio bavarese nei primi 20', il Real passa in vantaggio al 24''. Inventa Toni Kroos, che disegna un sublime corridoio in verticale tramite il quale Vinicius Junior (superata la marcatura di un Kim apparso decisamente sorpreso) può involarsi verso la porta di Neuer e segnare lo 0-1 al minuto 24. Il colpo subito sembra demotivare i tedeschi e dare ancora più slancio al Madrid, che conclude avanti il primo tempo di una rete.

Al 53' i padroni di casa pareggiano con un lampo di Leroy Sane. L'esterno d'attacco segna l'1-1 contro il Real Madrid nella gara d'andata per le semifinali di Champions League. Parte da solo da destra ed entra in area di rigore, esplodendo un mancino potente sul primo palo che sorprende in parte Lunin. Passano solo 4' e il Bayern ribalta il Real grazie ad un rigore trasformato da Harry Kane. Penalty procurato da Musiala, steso da Lucas Vazquez in area di rigore. Il centravanti inglese ha incrociato il destro dal dischetto, spiazzando Lunin. All'83' pareggia il Real Madrid ancora su calcio di rigore. Tiro dagli undici metri causato dal fallo di Kim Min Jae, protagonista di una serata storta, ai danni di Rodrygo. Dal dischetto va Vinicius, che spiazza Neuer e firma così la doppietta personale.