Koulibaly esulta dal Camerun: "Grandissimi"

Il Napoli batte il Bologna 2-0 e si rilancia in classifica, accorciando sulle milanesi. Dal Camerun dove è con il Senegal per la Coppa d'Africa, il difensoere azzurro Kalidou Koulibaly ha esulato per la vittoria dei compagni di squadra al Dall'Ara, scivendo sui social: "Grandissimi".