L'Empoli ancora non ci crede: "Che cosa abbiamo fatto?"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Empoli è ancora incredulo per la vittoria in rimonta contro il Napoli. Il club toscano ha festeggiato con un "Che cosa abbiamo fatto?" sul proprio profilo Twitter al termine di una gara davvero clamorosa vinta per 3-2.