L'ex Borussia Zelic: "Messi per fare un altro step deve andare a Napoli e vincere"

Diverse voci continuano a raccontare della volontà da parte di Lionel Messi di lasciare il Barcellona, arrivato ormai a fine ciclo come dimostrato dall'eliminazione dalla Champions League. A dare consiglio all'argentino per il futuro di ha pensato Ned Zelic, ex difensore australiano del Borussia Dortmund, con un messaggio attraverso Twitter: "Se il grande Lionel Messi vuole passare al livello successivo, allora deve firmare per il Napoli e vincere uno scudetto.

If the great Lionel Messi wants to go to the next level then he has to sign for Napoli and win a Scudetto.