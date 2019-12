L'Uefa celebra Milik: "Ottavo in stagione a fare tripletta in Champions!"

Prima tripletta in Champions League, prima tripletta con la maglia del Napoli. Serata da incorniciare per Arkadiusz Milik, che diventa l'ottavo calciatore a segnare un hat-trick nella fase a gironi quest'anno. La Champions League celebra l'attaccante polacco pubblicando gli scatti delle sue esultanze.

New record! Arkadiusz Milik becomes the 8th player to score a hat-trick in the #UCL group stage this season...



🤔 Name the other 7... pic.twitter.com/HbmYMIw12l