La furia di Commisso riapre la questione arbitrale. Quando Nucini disse: "Chi sbaglia contro la Juve non arbitra più"

Le parole di Rocco Commisso, patron della Fiorentina, riaproprono con forza la questione arbitrale: "La Juve non ha bisogno di essere aiutata dagli arbitri per vincere" ha tuonato il presidente viola. In tal senso, vengono alla mente alcune dichiarazioni relative al processo di Calciopoli, quando l'ex arbitro Nucini dichiarò: “Io volevo solo capire perché uno che sbagliava contro la Juve non arbitrava più. Ho dato un rigore contro la Juve, è successo il finimondo. Pairetto mi chiese cosa avevano detto Moggi, Giraudo e Bettega”. Forse la sudditanza psicologica resta un problema grave del nostro calcio. Ecco il video: