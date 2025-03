Lautaro-Thuram ad Appiano sorridenti sui social: polemiche sul rientro per infortunio

vedi letture

Oggi Thuram e Lautaro Martinez hanno lavorato insieme in palestra ad Appiano Gentile. Il francese è stato lasciato a casa dalla Nazionale per recuperare a pieno dal problema alla caviglia. L’argentino è rientrato per un problema muscolare, domani sosterrà gli esami strumentali.

L'argentino ha postato su Instagram una foto assieme al compagno di reparto, entrambi al lavoro in palestra. Tra i commenti del post quello dell'attaccante francese: "ThuLa Park". Molto polemici invece gli altri commenti, non solo da parte dei tifosi napoletani, visti i rientri repentini dalle nazionali degli attaccanti nerazzurri che sembrano già pronti a scendere in campo nei prossimi impegni dell'Inter.