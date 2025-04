Lazio eliminata, Pistocchi: “Ora lotta Champions inciderà anche per lo Scudetto”

L'eliminazione della Lazio in Europa inciderà anche per lo Scudetto. Lo scrive il giornalista Maurizio Pistocchi su X: "L’eliminazione della Lazio sancisce l’impossibilità per il calcio italiano di portare 5 squadre in Champions: la corsa al 4^posto in queste ultime 6^giornate potrebbe essere decisiva anche per scudetto e retrocessione: l’Inter dovrà affrontare Bologna Lazio e Roma mentre il Napoli affronterà Monza Lecce e Parma".