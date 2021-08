Lazio, Immobile ringrazia Torre Annunziata: "Un onore portare in Europa la nostra città"

Il comune di Torre Annunziata ha organizzato una premiazione per Ciro Immobile, campione d'Europa con l'Italia, e Irma Testa, medaglia di bronzo alle Olimpiadi Tokyo 2020. Il bomber della Lazio, con un post su Instagram, ha voluto ringraziare la sua città: "Serata piena di emozioni ieri nella mia città. Grazie al Sindaco per questo premio, grazie ai miei concittadini per l'entusiasmo e l'accoglienza bellissima. È stato per me un onore portare in giro per l'Europa la nostra città"