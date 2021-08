Lo Spartak non sta nella pelle: "Non vediamo l'ora di andare in trasferta al Maradona!"

Tra le squadre sorteggiate con il Napoli nel girone di Europa League c'è anche lo Spartak Mosca. Utilizzando Twitter, il club russo ha immediatamente scritto un tweet di risposta al Napoli: "Ciao Napoli! Non vediamo l'ora di andare in trasferta allo Stadio Diego Armando Maradona!".

