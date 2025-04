Longhi: "Inter, la stanchezza è colpa del non-mercato! Zielinski mai visto, Taremi estraneo"

vedi letture

Il giornalista Bruno Longhi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha parlato dell'ultimo periodo difficile dell'Inter individuandone le cause: "Il problema relativo alla presunta o possibile “stanchezza” dell’Inter è la conseguenza del mercato che non c’è stato: Zielinski non si è quasi mai visto, Taremi e’ un corpo estraneo alla squadra. Ricambi all’altezza avrebbero consentito una migliore turnazione e conseguentemente un minor dispendio d’energie".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).