Lookman-Psg, Capuano: "A Parigi non hanno proprio in testa Osimhen, rinnovo clamoroso autogol"

Il club parigino potrebbe sostituire l'infortunato Gonçalo Ramos non con Victor Osimhen ma con il suo connazionale.

Ademola Lookman, che ha scelto di non farsi convocare dall'Atalanta, è nel mirino del Paris Saint Germain. Il club parigino potrebbe sostituire l'infortunato Gonçalo Ramos non con Victor Osimhen ma con il suo connazionale.

A riguardo il giornalista Giovanni Capuano scrive su X: "Tra le pieghe della questione Lookman-Psg, c'è anche una conferma ulteriore che a Parigi non hanno proprio in testa Osimhen come investimento. Se così fosse, l'operazione rinnovo in inverno senza alcuna certezza della exit strategy estiva è stata un clamoroso autogol".