Lozano secondo miglior dribblatore d’Europa: il messicano reposta la statistica sui social

Interessante analisi realizzata dal portale specializzato in statistiche 'Somoanalistas' che ha decretato i due migliori della stagione in corso

Quali sono i migliori dribblatori d’Europa? Interessante analisi realizzata dal portale specializzato in statistiche ‘Somosanalistas’ che ha decretato i due migliori della stagione in corso. Al primo posto c’è l’esterno del Barcellona Adama Traoré che ha il 76% di efficacia. Subito dietro, al secondo posto, c’è Hirving Lozano con un indice di efficacia del 71%. Lo stesso messicano in forza al Napoli ha repostato su Instagram la statistica che lo vede tra i migliori in questa stagione in questa specialità.