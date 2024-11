Lukaku andava espulso? Azzi: "C'era rosso a Celik, ma nessuno ne parla"

vedi letture

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, torna a parlare dell'arbitraggio di Massa nella gara di domenica. Si parla del metro di giudizio: "Si parla tanto delle ammonizioni mancate a Lukaku: la prima c'era, la seconda no. Ma il punto è un altro: estrapolare un episodio dal contesto. Perché Massa non ha ammonito Lukaku? Perché aveva appena graziato Celik e ha compensato, non per favorire il Napoli. Errore? Doppio

Minuto 4': trattenuta vistosa su Kvaratskhelia. Minuto 14': entrata dura su Buongiorno. Massa ha risparmiato due ammonizioni a Celik in meno di un quarto d'ora (ci sono i filmati...), ma non se ne parla. Metro arbitrale, per me sbagliato".