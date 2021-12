Manolas sui social: "Contento di essere tornato e di poter aiutare i miei compagni"

Kostas Manolas è tornato in campo negli ultimi minuti di Napoli-Leicester per difendere il 3-2 che ha consentito agli azzurri di qualificarsi ai sedicesimi di finale. Il difensore del Napoli ha commmentato su Instagram il suo ritorno in campo: "Contento di essere tornato e poter aiutare i miei compagni ma soprattutto contento per la qualificazione!".