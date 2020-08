Manzi al Lille nell'affare-Osimhen: il saluto del capitano della Primavera

Tramite i suoi social network, il capitano della Primavera Claudio Manzi, prossimo a trasferirsi al Lille nell'ambito dell'affare-Osimhen, ha espresso la sua gioia: "Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questi giorni, ma soprattutto ieri, mandandomi un semplice messaggio. Ringrazio ancor di più chi non l'ha fatto. Non so se sarò riuscito a rispondere a tutti i commenti e gli stati, ma non è questo quello che conta, l'importante è averli visti! Questo non è il punto di arrivo, ma l'inizio di una immensa montagna da scalare, continuando sempre con sacrifici, forza di volontà, testa e cuore. Mai arrendersi nella vita!".