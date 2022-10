Marelli: "Manca un rigore gigantesco alla Juve. E il fallo di Tomori proprio non lo vedo"

Sul suo profilo twitter, l'ex arbitro e talent di DAZN Luca Marelli ha così commentato le decisioni arbitrali che hanno coinvolto le italiane in Champions League

Sul suo profilo twitter, l'ex arbitro e talent di DAZN Luca Marelli ha così commentato le decisioni arbitrali che hanno coinvolto le italiane in Champions League: “Diciamo che le italiane sono poco fortunate stasera: in Maccabi-Juventus manca un rigore gigantesco su Cuadrado, in Milan-Chelsea il rosso a Tomori è automatico in caso di sanzione tecnica ma il rigore non riesco proprio a vederlo”.