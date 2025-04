McTominay, l'agenzia entusiasta: "Sta disputando una stagione incredibile!"

"Grazie alla doppietta nel primo tempo del nostro assistito, Scott McTominay, la SSC Napoli ora han tre punti di vantaggio in vetta alla classifica della Serie A! Il centrocampista della Scozia sta disputando una stagione incredibile, vincendo più duelli di qualsiasi altro centrocampista in Serie A e realizzando anche la sua stagione con il miglior numero di gol nella sua carriera da senior. Bellissimo". Questo è il messaggio postato su Instangram dalla Murdock Sports, l'agenzia ufficiale che gestisce gli interessi del centrocampista del Napoli.

