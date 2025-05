Foto McTominay stakanovista: frase in italiano mentre è già al lavoro

vedi letture

"Il lavoro è l'unico modo che conosco" ha scritto sui social Scott McTominay, centrocampista del Napoli che dopo i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto è già al lavoro in vista del futuro. La foto è in palestra mentre si allena.

Il numero 8 del Napoli presto sarà impegnato con la sua nazionale e poi rientrerà per le vacanze e a metà luglio si ripartirà col doppio ritiro che attende il Napoli. Scott, Mvp dell'ultimo campionato, ha grande voglia di ricominciare.