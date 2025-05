McTominay sui social: "Il duro lavoro raggiunge sempre un tempismo perfetto"

Scott McTominay è l'assoluto protagonista dello Scudetto del Napoli. Segna il gol decisivo al Cagliari in sforbiciata (poi arriverà il raddoppio nel secondo tempo di Lukaku) e diventa anche MVP del campionato al primo anno in Italia. "Player of the year". Come Kvaratskhelia nel 2023. Anche lui arriva, vince e diventa il giocatore decisivo di tutto il campionato.

Sui social lo scozzese ha postato le foto con i due trofei e poi ha scritto: "Il duro lavoro raggiunge sempre un tempismo perfetto". Chiaro il riferimento alla sua carriera, al suo percorso, gli anni allo United - voleva andare via perché gli stava stretto l'eterno ruolo di alternativa di lusso - e poi pochi mesi di Napoli per vincere il primo scudetto all'età di 28 anni.