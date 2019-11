Meret, statistica super: è il quarto portiere più giovane ad aver parato un rigore in Europa

Nella sconfitta per 2-1 contro la Roma, Alex Meret, portiere azzurro, è stato sicuramente il migliore in campo per la squadra di Ancelotti. L'estremo difensore partenopeo, è riuscito a parare un rigore su Kolarov ed è andato vicinissimo a deviare anche il penalty di Veretout. Secondo quanto riportato dai dati Opta, Meret, è entrato nella classifica dei primi cinque portieri europei, più giovani a parare un rigore in questa stagione. Prima di lui solo Donnarumma (1999), Lafont (1999) e Dragowski (1997).

1997 - Portieri più giovani ad aver parato almeno un rigore nei top-5 campionati europei 2019/20:



1999 - Donnarumma (Milan)

1999 - Lafont (Nantes)

1997 - Dragowski (Fiorentina)

1997 - #MERET (Napoli)

1995 - Rajkovic (Reims)



